Делегация Свердловской области возложила цветы к монументу Победы

От экономики – к сохранению памяти. Делегация Свердловской области во главе с губернатором Денисом Паслером сегодня, 18 мая, возложила цветы к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Склоняя головы перед подвигом героев, гости подтверждают – святая память о войне и уважение к тем, кто отдал жизнь за мирное небо над головой, остаются нерушимой основой братства Беларуси и России.