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Делегация Свердловской области возложила цветы к монументу Победы

18 мая 2026 13:45
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От экономики – к сохранению памяти. Делегация Свердловской области во главе с губернатором Денисом Паслером сегодня, 18 мая, возложила цветы к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Делегация Свердловской области возложила цветы к монументу Победы-2

Склоняя головы перед подвигом героев, гости подтверждают – святая память о войне и уважение к тем, кто отдал жизнь за мирное небо над головой, остаются нерушимой основой братства Беларуси и России.

# Беларусь-Россия

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