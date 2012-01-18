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В магазинах duty free станет больше белорусских товаров

18 января 2012 16:33
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Отечественная продукция в центрах беспошлинной торговли теперь не будет облагаться налогом на добавленную стоимость. Нулевая ставка обеспечит выгодные условия и для владельцев таких магазинов, и для покупателей.

На данный момент в Беларуси действуют несколько duty free. Все они находятся в Национальном аэропорту или функционируют на борту самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Предусмотрен ряд изменений в существующую практику функционирования магазинов беспошлинной торговли. В первую очередь, белорусская продукция, реализуемая в магазинах беспошлинной торговли, облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 0%. Это опыт Европейского союза, который, я думаю, будет не бесполезен в Республике Беларусь.

# Экономика # общество

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