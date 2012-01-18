В магазинах duty free станет больше белорусских товаров

Отечественная продукция в центрах беспошлинной торговли теперь не будет облагаться налогом на добавленную стоимость. Нулевая ставка обеспечит выгодные условия и для владельцев таких магазинов, и для покупателей.



На данный момент в Беларуси действуют несколько duty free. Все они находятся в Национальном аэропорту или функционируют на борту самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Предусмотрен ряд изменений в существующую практику функционирования магазинов беспошлинной торговли. В первую очередь, белорусская продукция, реализуемая в магазинах беспошлинной торговли, облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 0%. Это опыт Европейского союза, который, я думаю, будет не бесполезен в Республике Беларусь.