На Лукомльской ГРЭС дан старт строительству нового энергоблока

Новости Беларуси, Витебская область. Это белорусско-китайский проект, который позволит станции экономить в год более 500 млрд рублей. Новая установка потребляет меньше воды и более экологична. По сути, она означает переход на самые современные инновационные технологии по выработке электроэнергии.



На площадке уже ведутся подготовительные работы для строительства новой парогазовой установки. Современный энергоблок появится здесь по проекту через 35 месяцев. С его запуском мощности крупнейшей белорусской электростанции еще больше увеличатся.



Хотя ГРЭС постоянно модернизировалась, существующий технологический процесс устарел. Сейчас электроэнергию получают на паровых турбинах: нагревают воду, сжигая газ. КПД – 40%. С новой парогазовой установкой он повысится наполовину.



Фан Яншуй, генеральный директор строительства объектов на Лукомльской ГРЭС и Березовской ГРЭС иностранной компании-инвестора (Китай):

Этот объект будет построен по линии льготных правительственных ресурсов. Мы выполняем такие объекты как в Беларуси, так и в других странах. Сейчас у нас существует мощный потенциал по строительству, монтажу и проектированию объектов.



Строящийся энергоблок не только эффективнее, но и экономичнее. Расход топлива уменьшится, а выработка электроэнергии увеличится. Экономия для государства тоже немалая – более 500 млрд рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

В год экономия составит 90 млн долларов. А это очень значительная сумма. Естественно, будет и снижение себестоимости получаемой электроэнергии, ценового фактора. Это весьма взаимовыгодный проект, чтобы получать в конечном итоге, благодаря электроэнергии, конкурентоспособную продукцию и на внутреннем, и на внешнем рынках.



В следующей пятилетке Беларусь и Поднебесная планируют реализовать два десятка проектов на 5,5 миллиардов долларов. Среди них – реконструкция энергетического комплекса. Аналогичный энергоблок построят и на Березовской ГРЭС.



Гун Цзяньвэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь:

Мы планируем очень много объектов сделать в Беларуси с участием китайских инвесторов, с участием белорусской стороны. Но мы хотели подвести более солидный фундамент под наши политические отношения. Думаю, что нам удастся сделать Лукомльский объект образцовым для других китайских компаний.



Приступить к работе по современной технологии флагман белорусской энергетики сможет в 2014 году. К этому времени планируется завершить строительство новой установки.