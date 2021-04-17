Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»

Город – столица предстоящего Дня белорусской письменности. Многое в благоустройстве уже сделано, и не без помощников. Сегодня они были без привычных костюмов и галстуков, зато в перчатках и с лопатами.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: Это праздник созидания. Мы пока ехали сюда, в Копыль, проехали много населенных пунктов Минской области. Везде дети, школьники с работниками каких-то предприятий вместе, всей семьей вышли, чтобы благоустроить родные населенные пункты, какие-то памятные места, монументы, парки. И хотя бы ради этого праздник должен быть.

Вообще, конечно, в нем заложен еще более глубокий смысл. Ведь денежные средства, которые собираются на этом субботнике, пойдут на благое дело – на обустройство памятных мест и антиковидные мероприятия. Это тоже очень важно, потому что эта беда нас тоже затронула. Я думаю, как в старые времена, когда какая-то проблема приходила, люди собирались толокой и вместе решали какую-то общую важную задачу. Во имя этого и существует наш праздник сегодняшний.