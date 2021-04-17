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Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»

17 апреля 2021 12:55
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Новости Беларуси. Наводить порядок 17 апреля в Копыле помогали работники Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»-1

Город – столица предстоящего Дня белорусской письменности. Многое в благоустройстве уже сделано, и не без помощников. Сегодня они были без привычных костюмов и галстуков, зато в перчатках и с лопатами.

Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Это праздник созидания. Мы пока ехали сюда, в Копыль, проехали много населенных пунктов Минской области. Везде дети, школьники с работниками каких-то предприятий вместе, всей семьей вышли, чтобы благоустроить родные населенные пункты, какие-то памятные места, монументы, парки. И хотя бы ради этого праздник должен быть.

Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»-7

Вообще, конечно, в нем заложен еще более глубокий смысл. Ведь денежные средства, которые собираются на этом субботнике, пойдут на благое дело – на обустройство памятных мест и антиковидные мероприятия. Это тоже очень важно, потому что эта беда нас тоже затронула. Я думаю, как в старые времена, когда какая-то проблема приходила, люди собирались толокой и вместе решали какую-то общую важную задачу. Во имя этого и существует наш праздник сегодняшний.

Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»-10

Благодаря субботнику 5 сентября гостей Дня письменности в Копыле встретит кленовая аллея.

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# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

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