Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»

Над документом работали несколько ведомств. Это Генпрокуратура, Министерство внутренних дел. По предварительным данным, от различных видов наказания освободят более 5000 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – почти 2000 человек. Особенностью предстоящей амнистии является ее действие в отношении коррупционеров, а также тех, кто в возрасте до 18 лет совершил наркопреступления. Этим двум категориям возможно сокращение срока наказания на один год.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

У нас очень сильная уголовно-исполнительная инспекция и надзор за всеми, кто или условно-досрочно освобожден. Любые под надзором. Эта инспекция, участковые, органы внутренних дел – все их знают. И поэтому, конечно же, они первые объекты пристального наблюдения. Как они себя ведут – социально, асоциально. И поэтому заброшенными и вольно себя совсем уже чувствующими они не будут. Какой-то такой гласный, негласный контроль за ними будет, и они будут чувствовать, не навязчивый, не оскорбительный, не унизительный, но все-таки.