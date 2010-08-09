Юрий Григорьев, первый зам главного архитектора Москвы: В Минске жить удобнее, чем в Москве. Минск — современный европейский город

На вопросы ведущего отвечает первый заместитель главного архитектора Москвы, один из авторов нескольких версий генерального плана развития Минска, в 70-80 годы прошлого века главный архитектор белорусской столицы, академик архитектуры, градостроитель, который разбирается и в теории, и в практике архитектурной жизни мегаполисов, почетный гражданин Минска Юрий Пантелеймонович Григорьев.

Как Вы оцениваете развитие современных строительных технологий? Они идут на пользу архитектуры, творчества?

В Минске сделано очень много хорошего в последнее десятилетие. Однако я обеспокоен появлением большого количества «стекляшек». Это считается проявлением современных технологий. У нас ведь сложился исторический менталитет, преемственность архитектуры. Самое главное — необходимо соблюдать преемственность в развитии города. К примеру, главный проспект Минска — проспект Независимости — является во всем мире одним из самых красивейших и самых грамотных с точки зрения квалификации архитекторов и градостроителей примером того, как надо строить город.

Какой город для Вас архитектурно более роднее — Минск или Москва?

В Москву меня перевели еще в советское время. Конечно, и Москва, и Минск — для меня уже родные города. Когда я приезжаю в Минск, то приезжаю в место, где я раньше жил, работал, делал в хорошем смысле слова карьеру. Безусловно, в Минске жить удобнее, потому что Минск более масштабен человеку во всех отношениях — и по своим параметрам, и по своей застройке, и по своей архитектуре. Это современный европейский город.

Как Вы относитесь к тому, что на месте исторической застройки возводят «новоделы», стилизацию под историческую застройку? К примеру, было много споров по поводу отстройки Верхнего города в Минске.

Это вопрос дискуссионный. Я против «новоделов» — это муляж. Есть еще другая крайность: многие здания объявляются исторически ценными, хотя как на самом деле ценности они не имеют. Наверное, кому-то выгодно поднять этот вопрос.

Каким Вы видите будущий внешний облик Минска — стеклянный, железобетонный или же как комплекс маленьких исторических зданий? Что будет определять облик Минска в будущем?

Это должен быть букет всего. Чем больше город, тем более должна быть разнообразной архитектура.