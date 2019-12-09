Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарных мероприятий СНГ в 2020 году

Новости Беларуси. В 2020 году в Содружестве Независимых Государств необходимо больше внимания уделять истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорили 9 декабря в Бресте на заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Следующий год отличает важная общая историческая дата – 75-летие Победы. Центральным мероприятием станет международный проект «Великая Победа, добытая единством». Всего в планах более 80 совместных проектов и акций.

Кроме того, сегодня прозвучала инициатива создать комиссию историков и архивистов стран СНГ во избежание фальсификации истории.