Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарных мероприятий СНГ в 2020 году

Новости Беларуси. В 2020 году в Содружестве Независимых Государств необходимо больше внимания уделять истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2020 году в Содружестве Независимых Государств необходимо больше внимания уделять истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорили 9 декабря в Бресте на заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Следующий год отличает важная общая историческая дата – 75-летие Победы. Центральным мероприятием станет международный проект «Великая Победа, добытая единством». Всего в планах более 80 совместных проектов и акций.
Кроме того, сегодня прозвучала инициатива создать комиссию историков и архивистов стран СНГ во избежание фальсификации истории.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Безусловно, это как поручение рассматривается всеми странами, всеми участниками Совета по гуманитарному сотрудничеству высказать свою позицию. Я хочу обратить внимание на то, что позиции Беларуси и Российской Федерации еще связаны с тем, что уже существует ассоциация, объединяющая институты истории национальных академий наук, которые достаточно много делают и в части архивно-исторической, и в части раскрытия каких-то ключевых позиций, связанных с новыми документами, которые открывают архивы.
Особенностью 2020 года станет и расширение молодежных инициатив. Впервые пройдет фестиваль творчества молодых людей с инвалидностью в Баку и школа студенческой журналистики в Минске. Кроме этого, планируется активизировать межвузовское образование в пространстве СНГ.
Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству:
Появляется много новых проектов, связанных культурой молодежной, скажем так. Очень много заявок от новых молодых институций, которые хотят работать на стыке искусства и современного IT-знания. Естественно, это для нас достаточно новая такая история.
Брест завершает свою миссию в роли культурной столицы СНГ и передает эстафету казахскому городу Шымкенту. Уже известно, что в 2021 году культурным центром Содружества станет Душанбе.