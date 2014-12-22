Ёлочные базары открылись 22 декабря по всей Беларуси

Новости Беларуси. А в Беларуси тем временем готовятся к Рождеству и Новому году. По всей стране 22 декабря открылись ёлочные базары. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ выяснила, где и по чём можно приобрести главный символ наступающего праздника..

К выбору новогодней красавицы Александр подошел со всей ответственностью. Как ни как, именно она станет главным украшением наступающих праздников.

Желание мужа Елена одобряет. Пусть живая елка — и некоторые хлопоты, зато она дарит главное — тот самый аромат.

Елена:

Мы католики, у нас Рождество, поэтому покупаем сегодня елочку.

Купить натуральную ель минчане смогут вплоть до конца декабря. Всего в столице в предновогодние дни организовано более 180 торговых площадок.

Анастасия Соболевская, продавец:

Сегодня пока не очень активно люди подходят, но елочек восемь мы уже продали. Скорее всего, люди будут покупать активнее в 24 числу - к католическому Рождеству.

Анастасия Кондратюк, СТВ:

Вот такая стандартная елка (полтора метра) обойдется покупателю приблизительно в 100 тысяч белорусских рублей. Другое дело, если срубить дерево в лесу, незаконно. Сумма штрафа за несанкционированную деятельность значительно ударит по кошельку нарушителя.

Именно поэтому в канун рождественских и новогодних праздников лесная охрана переходит на усиленный режим работы.

В этом году за самовольную вырубку нарушителям грозит штраф от 5 до 50 базовых величин. Кроме того, придется еще заплатить и за неоценимый ущерб, нанесенный растительному миру.

Евгений Крискевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

За каждое срубленное дерево - порядка одной базовой величины (150 тысяч), это плюс к штрафу. На данный момент у нас организовано 59 постов постоянного действия и в каждом лесхозе организована мобильная рейдовая группа.

Специалисты советуют не экономить на главном новогоднем атрибуте. И дело не в сумме штрафа, а в том, что самовольная вырубка деревьев наносит неоценимый ущерб окружающей природе. Например, ель, высотой всего в метр, растет около 10 лет.