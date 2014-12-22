В Гродно ажиотаж на бытовую технику исчерпан: товара вдоволь, цены — прежние

Новости Беларуси. В Гродно на выходных не обошлось без ажиотажной торговли. Но уже 22 декабря ассортимент в большинстве магазинов практически восстановился, покупатели с лихвой удовлетворили свои потребности. Городские власти в Гродно на повышенный спрос отреагировали моментально - проверили ассортимент и стоимость товаров. Что, где и по чём в Гродно, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня с утра некоторые гродненские магазины бытовой техники встретили покупателей пустыми прилавками. Горожане не увидели на привычных местах холодильники, телевизоры и стиральные машины.

Виной всему ажиотажный спрос на эти товары, начавшийся ещё в конце прошлой недели. Люди выстраивались в очереди ещё до открытия торговых объектов. С полок сметали всё подряд, бытовые приборы брали сразу по несколько штук.

Елена Агей, заместитель председателя гродненского облисполкома:

У нас был повышенный спрос 18,19, 20 числа на некоторые виды товаров. Во всяком случае, непродовольственной группы товаров - бытовой техники. Наши торговые предприятия своевременно реагировали на это. Соответственно, пополняли необходимым товарным ассортиментом. И работали в чуть напряжённом, но обычном режиме.

Сегодня к обеду ситуация полностью нормализовалась. Магазины работали в обычном режиме, и вся бытовая техника была доступна покупателям. Ассортимент нисколько не снизился, да и цены остались на прежнем уровне.

Людмила Круковская, заведующая магазином промышленных товаров:

На сегодняшний день есть в наличии и товары отечественного производства - холодильники, стиральные машины, газовые плиты. Есть и продукция импортного производства. Цены остались прежними - на уровне полученных 18 числа. В том числе и на импортный товар.

Стоит заметить, что белорусская бытовая техника пользовалась особым спросом. Соотношение цены и качества способствовало её быстрой реализации. В канун рождественских и новогодних праздников многие гродненцы походом в магазин, что называется, убили двух зайцев. Приобрели хорошие подарки себе и родным, да и склады торговых объектов практически полностью разгрузили.

Покупатели:

Я зашла в магазин, думала будут цены другими. А цены остались на том же уровне.

Вообще, очень приятно, потому что ажиотаж везде. И по телевизору слышал, что цены поднялись и там, и там. А у нас в Гродно цены на прежнем уровне остались. Мы довольны этим.

Чтобы сохранить стабильную ситуацию в торговле, в Принеманье ассортимент в магазинах находится под постоянным контролем. Созданы специальные рабочие группы, которые отслеживают ситуацию во всех районах.