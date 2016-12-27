Безопасность в новогодние праздники в Минске обеспечат более 3700 сотрудников МЧС и около тысячи единиц техники

Новости Беларуси. В местах проведения новогодних гуляний ограничат движение грузовых транспортных средств. Медики, правоохранители и МЧС будут работать в усиленном режиме. В МВД просят граждан отнестись к проверкам на контрольно-пропускных пунктах с пониманием, а также заранее приходить в места проведения массовых мероприятий. К обеспечению безопасности подключатся и сотрудники ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Следует отметить, что статистика нам говорит, что в такие периоды – празднование Нового года или других праздников – увеличивается количество нетрезвых водителей. По статистике, по их вине погибает порядка 12% из всех погибших на дорогах. Поэтому сотрудники ГАИ особое внимание будут уделять соблюдению правил дорожного движения именно в части употребления алкоголя за рулем.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Места проведения массовых мероприятий будут взяты под особый контроль. Планируется организация контрольно-пропускных пунктов, проведение досмотровых мероприятий. То есть граждане, прежде чем попасть к месту проведения гуляний, должны быть досмотрены, а также произведен досмотр их вещей.

Обеспечивать безопасность в праздники будут более 3700 сотрудников МЧС и около тысячи единиц техники.

На каждой площадке гуляний будут дежурить бригады скорой помощи. Особое внимание медики просят уделить уже ставшей народной – забаве с пиротехникой. По статистике, ежегодно травмы различной степени тяжести получают около 100 человек.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В основном получают пострадавшие травмы кистей, глаз и ожоги лица. Около 50% этих пострадавших госпитализируются. И от госпитализированных 15%, к сожалению, уходят на инвалидизацию. То есть очень актуальна такая ситуация.