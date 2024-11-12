Язва желудка и астма могут быть психосоматическими. Какие ещё болезни развиваются на фоне стресса?
Психоэмоциональное состояние влияет на работу нервной, эндокринной и иммунной систем. Когда человек находится в состоянии стресса, выделяются гормоны, которые могут вызвать воспалительные процессы или повышение давления. Психические состояния могут оказывать существенное влияние на работу различных систем организма.
Владимир Иванов, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
То, что мы заболеваем какими-то подобными расстройствами, скорее всего, определяется нашим генотипом, генетическим кодом. То есть мы все, когда рождаемся, имеем некую предрасположенность к каким-то заболеваниям, которыми мы заболеем в течение жизни. То есть в определенном возрасте происходит развертывание программ, которые закодированы в нашем геноме, но провоцирует начало этого заболевания в значительной степени стресс или дестресс (по Гансу Селье). То есть человек испытывает сильное психическое напряжение, которое он не может переработать. И как следствие этого психического напряжения возникают эти вещи.
Не секрет, что сильная эмоциональная нагрузка и стресс могут вызвать различные соматические заболевания. Психосоматические заболевания бывают первичные, когда психические факторы приводят к развитию физических симптомов, и вторичные, когда физическое заболевание вызывает психические расстройства.
Владимир Иванов:
Тревога – это вообще первичная реакция человека на то, что происходит вокруг. Она мобилизует человека на какие-то действия. Но иногда эта тревога приобретает патологический характер. Вот тогда и возникает та самая симптоматика, причем в значительной степени соматическая, то есть нарушается сон, аппетит, сердце бьется слишком часто, проблемы с работой кишечника, слабость и ряд других симптомов. И ежели это состояние устойчивое, то есть повторяется изо дня в день, то, очевидно, надо обращаться за помощью – значит, организм сам не может справиться. Мы помогаем.
Сильные эмоции и стресс могут вызывать такие соматические заболевания, как гипертония, язвенная болезнь, астма или артрит.
Владимир Иванов:
Есть как бы «святая семерка», переводя с английского, когда мы говорим о том, что, например, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 12-перстной кишки, гипертензия, бронхиальная астма, нейродермит. Это болезни, которые можно называть психосоматическими, потому что они, по сути, являются телесными, то есть соматическими болезнями. Вызываются они под влиянием стрессовых факторов.
Психосоматика является одним из ключевых направлений современной медицины. Понимание взаимосвязи между психическими и соматическими заболеваниями позволяет разрабатывать более эффективные методы диагностики и лечения.
Владимир Иванов:
Человек может испытывать психическое напряжение в силу того, что у него что-то не складывается на работе или какие-то проблемы в семье. Он может сильно переживать, может нарушаться сон, аппетит, появляется раздражительность, слабость, у некоторых могут появляться различные невротические симптомы. В этом случае человек, конечно, может обратиться за помощью к психотерапевту или психологу, если психолог имеет специальную подготовку в этой области, и получить консультацию, а иногда и медикаментозную помощь.
Важно помнить, что забота о психическом здоровье так же важна, как и обращение к врачам при физических проблемах.
Владимир Иванов:
В случае, если мы обнаружим достаточно выраженную симптоматику, тревожно-депрессивную, то мы используем, как правило, современные антидепрессанты. Они влияют на серотонин, который находится в синаптических щелях, норадреналин – тоже нейромедиатор, помогает мозгу как таковому справиться с этой проблемой. Они не вызывают зависимости, что очень важно. То есть человек принимает их, как мел, ничего особенного не чувствует, но постепенно его состояние улучшается. Должно пройти некоторое время от начала приема лекарств. Обычно 1-3 недели – это достаточно, чтобы симптомы начали уходить и человек чувствовал себя гораздо лучше.
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