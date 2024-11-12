Язва желудка и астма могут быть психосоматическими. Какие ещё болезни развиваются на фоне стресса?

Психоэмоциональное состояние влияет на работу нервной, эндокринной и иммунной систем. Когда человек находится в состоянии стресса, выделяются гормоны, которые могут вызвать воспалительные процессы или повышение давления. Психические состояния могут оказывать существенное влияние на работу различных систем организма.

Владимир Иванов, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

То, что мы заболеваем какими-то подобными расстройствами, скорее всего, определяется нашим генотипом, генетическим кодом. То есть мы все, когда рождаемся, имеем некую предрасположенность к каким-то заболеваниям, которыми мы заболеем в течение жизни. То есть в определенном возрасте происходит развертывание программ, которые закодированы в нашем геноме, но провоцирует начало этого заболевания в значительной степени стресс или дестресс (по Гансу Селье). То есть человек испытывает сильное психическое напряжение, которое он не может переработать. И как следствие этого психического напряжения возникают эти вещи.

Не секрет, что сильная эмоциональная нагрузка и стресс могут вызвать различные соматические заболевания. Психосоматические заболевания бывают первичные, когда психические факторы приводят к развитию физических симптомов, и вторичные, когда физическое заболевание вызывает психические расстройства. Владимир Иванов:

Тревога – это вообще первичная реакция человека на то, что происходит вокруг. Она мобилизует человека на какие-то действия. Но иногда эта тревога приобретает патологический характер. Вот тогда и возникает та самая симптоматика, причем в значительной степени соматическая, то есть нарушается сон, аппетит, сердце бьется слишком часто, проблемы с работой кишечника, слабость и ряд других симптомов. И ежели это состояние устойчивое, то есть повторяется изо дня в день, то, очевидно, надо обращаться за помощью – значит, организм сам не может справиться. Мы помогаем.

Сильные эмоции и стресс могут вызывать такие соматические заболевания, как гипертония, язвенная болезнь, астма или артрит. Владимир Иванов:

Есть как бы «святая семерка», переводя с английского, когда мы говорим о том, что, например, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 12-перстной кишки, гипертензия, бронхиальная астма, нейродермит. Это болезни, которые можно называть психосоматическими, потому что они, по сути, являются телесными, то есть соматическими болезнями. Вызываются они под влиянием стрессовых факторов.