Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой на СТВ! Смотрите в спецвыпуске программы «Сенат» в ЕДГ

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодня день, который войдет в историю. В Беларуси впервые проходит единый день голосования. Мы выбираем депутатов всех уровней. Совет Республики как раз и явился инициатором и внес предложения о едином дне голосования в обновленную Конституцию, которая была утверждена и принята на референдуме 2022 года. Как вы оцениваете текущую электоральную кампанию и, соответственно, все ли удалось?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы впервые в этом году проводим единый день голосования, это в соответствии с нашей обновленной Конституцией. На референдуме в 2022 году люди единогласно поддержали те предложения и новеллы, которые предлагали сами. Конституционная комиссия, отработав очень серьезно те предложения, которые поступали от наших граждан, – мы очень много внесли в Основной закон нашей страны. И одно из них – единый день голосования. Ровно так, как и одна сессия в год, потому что мы считали, что должны работать более оперативно. Мы рады тому, что в Конституцию внесли эти новеллы.

Уже завтра, 25 февраля, председатель Совета Республики ответит на самые актуальные вопросы! Не пропустите! В 17:00 сразу после выпуска новостей на канале СТВ.

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