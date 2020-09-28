Яркое граффити над пляжем. В Жодино появился новый арт-объект

Новости Беларуси. Техническое строение на дамбе жодинского пляжа оформили ярким граффити. Инициатором проекта выступила Жодинская ТЭЦ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Теперь жителей и гостей города встречают изображения морских обитателей.
Новости Беларуси. Техническое строение на дамбе жодинского пляжа оформили ярким граффити. Инициатором проекта выступила Жодинская ТЭЦ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Теперь жителей и гостей города встречают изображения морских обитателей.
Атмосферу богатого морского дна создал местный художник Сергей Климкович. Кстати, благодаря оригинальным творческим решениям жодинский пляж в 2020 году занял первое место в областном конкурсе водных зон отдыха.
Валерий Седнев, заместитель директора филиала «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго»:
Много детей, родители приходят. Хотелось создать какое-то приятное настроение для тех, кто посещает городской пляж, а также для водителей, которые проезжают по дороге.
Мы настроены на то, чтобы создавать в городе радостное, хорошее настроение. В 2021 году у нас 70-летие. Мы к 70-летию тоже будем эту тему продолжать.
Кстати, граффити – это не только красиво. На ТЭЦ отмечают, что благодаря такому решению уменьшилось число случаев вандализма.