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Яркое граффити над пляжем. В Жодино появился новый арт-объект

28 сентября 2020 14:50
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Новости Беларуси. Техническое строение на дамбе жодинского пляжа оформили ярким граффити. Инициатором проекта выступила Жодинская ТЭЦ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь жителей и гостей города встречают изображения морских обитателей. 

Яркое граффити над пляжем. В Жодино появился новый арт-объект-1

Яркое граффити над пляжем. В Жодино появился новый арт-объект-3

Атмосферу богатого морского дна создал местный художник Сергей Климкович. Кстати, благодаря оригинальным творческим решениям жодинский пляж в 2020 году занял первое место в областном конкурсе водных зон отдыха.

Яркое граффити над пляжем. В Жодино появился новый арт-объект-6

Валерий Седнев, заместитель директора филиала «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго»:
Много детей, родители приходят. Хотелось создать какое-то приятное настроение для тех, кто посещает городской пляж, а также для водителей, которые проезжают по дороге.

Мы настроены на то, чтобы создавать в городе радостное, хорошее настроение. В 2021 году у нас 70-летие. Мы к 70-летию тоже будем эту тему продолжать.

Яркое граффити над пляжем. В Жодино появился новый арт-объект-9

Кстати, граффити – это не только красиво. На ТЭЦ отмечают, что благодаря такому решению уменьшилось число случаев вандализма.

# Граффити # общество # Валерий Седнев # Сергей Климкович # Фотофакт

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