Яркое граффити над пляжем. В Жодино появился новый арт-объект

Валерий Седнев, заместитель директора филиала «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго»:

Много детей, родители приходят. Хотелось создать какое-то приятное настроение для тех, кто посещает городской пляж, а также для водителей, которые проезжают по дороге.

Мы настроены на то, чтобы создавать в городе радостное, хорошее настроение. В 2021 году у нас 70-летие. Мы к 70-летию тоже будем эту тему продолжать.