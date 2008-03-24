Ядовитая начинка или откуда в кексах ртуть

В кондитерских изделиях российского производства жители Кобрина Брестской области обнаружили тяжелый металл. Такое <лакомство> семья купила в торговом павильоне райцентра.

Всех, кто отведал выпечку, срочно госпитализировали. Как показали лабораторные исследования, содержание ртути в кексах превышало норму в 40 тысяч раз.

<Обычные кексы три досталось мне, я сидел за компьютером не смотрел, 1 съела мать, остались отцу. Он снимает бумажку . Кекс разламывается из него выливается ртуть. Часть на кексе, часть на половик, вот и все, после чего ликвидировали половик, выкинули кекс и прямиком в больницу>, - Алексей УЙМИН, пострадавший.

Состояние пострадавших при поступлении в больницу опасения у специалистов не вызывало и было стабильным. Врачи говорят, повезло, ведь гораздо опаснее не внутреннее попадание ртути в организм, а отравление её парами.

<Семья была госпитализирована, без признаков отравление. Поэтому через сутки выписаны из стационара. Считается, что при приеме через рот препаратов ртути не являются опасными. Только в случаи через дыхательные пути. В таких случаях поражение НС и почечная недостаточность может быть>, - Олег Грищук, заведующий отделением реанимации Кобринской районной больницы.