У белорусских школьников начались весенние каникулы

Для детей подготовлена обширная развлекательная программа. Так, в Минске, в Центральной детской библиотеке имени Островского открылась Неделя детской и юношеской книги. В этом году она посвящена 125-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР Ивана Федорова. Широкому кругу читателей он знаком с детских лет под псевдонимом - Янка Мавр. Писатель вошел в историю белорусской литературы как основоположник национальной детской литературы.