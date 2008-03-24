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У белорусских школьников начались весенние каникулы

24 марта 2008 14:58
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Для детей подготовлена обширная развлекательная программа. Так, в Минске, в Центральной детской библиотеке имени Островского открылась Неделя детской и юношеской книги. В этом году она посвящена 125-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР Ивана Федорова. Широкому кругу читателей он знаком с детских лет под псевдонимом - Янка Мавр. Писатель вошел в историю белорусской литературы как основоположник национальной детской литературы.
# общество # общество

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