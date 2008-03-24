Столичные автошколы вновь штурмуют

Причина нынешнего ажиотажа: желание обзавестись водительским удостоверением по старой цене. Потому как новый прейскурант, возможно, немало удивит. Напомним, автошколы получили возможность формировать стоимость обучения самостоятельно.Автолюбители со стажем с грустью вспоминают то время, когда на дорогах дышалось легче. Машин в городе все больше, и многие делают выбор в пользу метро. В часы пик передвигаться под землей и быстрее, и дешевле. Специалисты прогнозируют, что через несколько лет очередей в автошколах не будет, когда личный автомобиль окончательно потеряет преимущества перед общественным транспортом.