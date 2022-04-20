«Я узнал очень много об этой ужасной войне». В Гродно в преддверии Дня Победы стартовали «Уроки памяти»

Новости Беларуси. В нашей стране чтят память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Так, в Гродно дали старт республиканскому проекту «Уроков памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии 77-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне такие информационные часы пройдут во всех школах страны.

Так, в 26-й гродненской школе говорили о первом дне Великой Отечественной войны, о легендарной Брестской крепости и подвиге пограничников, которые приняли свой первый и последний смертельный бой, защищая рубежи своей Родины: кстати, школа носит имя командира одной из уничтоженных пограничных застав Александра Сивачева.

Программа таких уроков разработана в Министерстве образования в Год исторической памяти, адаптирована под разные возрасты учеников. Это не только рассказы детям о войне, но и мультимедийное сопровождение. А также возможность самостоятельной работы и персонализации трагических событий – школьники будут исследовать войну в судьбе своей семьи.

Николай Лазарев, ученик Средней школы № 26 имени А.Н. Сивачева Гродно:

На уроке я узнал очень много об этой ужасной войне, страшной. И да, в моей семье есть герой – мой прадед – Кочмарев Николай Николаевич. Он служил за свою Родину и за наше мирное небо, которое есть сейчас, у нас в стране.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Уроки разработаны от 5 по 11 класс. Их должно быть достаточное количество, чтобы эта память не уходила. Опять же, мы понимаем, есть внешний вызов в виде того, что нашу историческую память, историческую правду пытаются переписать определенные внешние политические круги с целью определенных своих геополитических интересов.