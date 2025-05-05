Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. С каждым днем аппетит у украинских националистов все хуже и хуже. Мало того, что их с тумаками выгнали из Курской области и продолжают выгонять из Донецкой, Запорожской и Луганской областей, так еще и не дают им заесть всласть! Психологи знают этот эффект, свойственный мало интеллектуальным индивидам, – чем больше позор, тем больше ночной жор! Это называется «компенсацией», в данном случае утерянных территорий.

Получается, аппетит у укронациков все растет! Так почему же они все как один ходят грустные и голодные? Неужели на хлебосольной Украине теперь стало нечего есть? Нет, западный сухпаек, который поставляется им из Брюсселя тоннами, горе-вояки уминают регулярно, попрятавшись от русских ночных «гераний» в своих норах. Но от сухпайка происходит бурчание в животе. И в голове тоже.

ЮНЕСКО, а значит, и сам Запад признали борщ исконно русским блюдом. А ни один истинный украинский националист под страхом смерти теперь не станет есть «москальскую» еду – такой вот самоголодомор. Мастера плаща и кинжала из Киева решили сохранить в рационе нацбатов хотя бы такую малость, как румяный «Колобок».