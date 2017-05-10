Несанкционированная стоянка напротив дома №13 по Гая: жители возмущены

Новости Беларуси. Несанкционированная стоянка напротив дома по адресу Гая 13 уже давно беспокоит жителей.

Галина Шалафанова:

Ей много лет. Вначале здесь стояли заброшенные автомобили, бомжи в них спали. В конце улицы очень хорошая детская поликлиника. И все женщины с колясочками как-то должны туда проехать вот эту вот «красоту».

Нехватка мест для стоянки в Центральном районе не новость.

Однако промежуточное состояние между парковкой и газоном и жителям не в радость, и автомобилистов толкает на нарушение ПДД.

Владимир Летка:

Слякоть осенью, весной. Машины здесь выбивают все, а людям там нужно идти на автобус. Кому-то в туфлях на работу красиво хочется прийти.