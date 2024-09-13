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Профсоюзный флешмоб «Мы вместе!» прошёл в Гомеле

13 сентября 2024 06:22
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В Гомеле ярко, красочно и масштабно прошел профсоюзный флешмоб «Мы вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзный флешмоб «Мы вместе!» прошёл в Гомеле-2

Площадка возле Дома профсоюзов стала местом притяжения более чем 150 гомельчан. Собрались и объединились жители города разных профессий и возрастов, чтобы подтвердить, что все мы едины.

Профсоюзный флешмоб «Мы вместе!» прошёл в Гомеле-4

Петр Кириченко, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов:
Мы вместе. И действительно и молодежь, и люди старшего поколения, люди разных профессий, разных вероисповеданий, они все вместе. Это и есть мы, единый, сплоченный белорусский народ.

Профсоюзный флешмоб «Мы вместе!» прошёл в Гомеле-6

Янина Джанкова, председатель первичной профсоюзной организации филиала Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго»:
День народного единства, наверное, один из самых основных праздников в нашей стране. Это праздник, который в очередной раз напоминает каждому из нас о нашей дружбе, о нашем единстве, о нашем братстве. 

Акция, инициированная областным объединением профсоюзов, дала старт циклу патриотических мероприятий, приуроченных к предстоящему государственному празднику Дню народного единства.

# День народного единства

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