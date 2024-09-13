Профсоюзный флешмоб «Мы вместе!» прошёл в Гомеле

В Гомеле ярко, красочно и масштабно прошел профсоюзный флешмоб «Мы вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле ярко, красочно и масштабно прошел профсоюзный флешмоб «Мы вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадка возле Дома профсоюзов стала местом притяжения более чем 150 гомельчан. Собрались и объединились жители города разных профессий и возрастов, чтобы подтвердить, что все мы едины.
Петр Кириченко, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов:
Мы вместе. И действительно и молодежь, и люди старшего поколения, люди разных профессий, разных вероисповеданий, они все вместе. Это и есть мы, единый, сплоченный белорусский народ.
Янина Джанкова, председатель первичной профсоюзной организации филиала Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго»:
День народного единства, наверное, один из самых основных праздников в нашей стране. Это праздник, который в очередной раз напоминает каждому из нас о нашей дружбе, о нашем единстве, о нашем братстве.
Акция, инициированная областным объединением профсоюзов, дала старт циклу патриотических мероприятий, приуроченных к предстоящему государственному празднику Дню народного единства.