Профсоюзный флешмоб «Мы вместе!» прошёл в Гомеле

В Гомеле ярко, красочно и масштабно прошел профсоюзный флешмоб «Мы вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка возле Дома профсоюзов стала местом притяжения более чем 150 гомельчан. Собрались и объединились жители города разных профессий и возрастов, чтобы подтвердить, что все мы едины.

Петр Кириченко, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов:

Мы вместе. И действительно и молодежь, и люди старшего поколения, люди разных профессий, разных вероисповеданий, они все вместе. Это и есть мы, единый, сплоченный белорусский народ.