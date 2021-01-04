Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?

Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед тем,как убрать машину со двора, специалисты направляют собственникам уведомление.

Им нужно возместить затраты на эвакуацию и хранение машины на стоянке, а также пройти техосмотр. Если же владельца нет, брошенные авто отправляют на переработку.