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Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?

04 января 2021 21:13
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Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки? -1

Перед тем,как убрать машину со двора, специалисты направляют собственникам уведомление.

Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки? -4

Им нужно возместить затраты на эвакуацию и хранение машины на стоянке, а также пройти техосмотр. Если же владельца нет, брошенные авто отправляют на переработку.

Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки? -7

Александр Буткевич, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
За 2020 год предприятиями нашего объединения на охраняемые стоянки перемещено 338 неэксплуатируемых транспортных средств. По сравнению с 2019 годом, это в полтора раза больше. В 2019 году 219 автомобилей мы вывезли.

# Автомобили # общество # Анна Куртасова # Александр Буткевич # Фотофакт

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