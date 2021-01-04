Вывезли машину со двора. Что будет, если вовремя не забрать автомобиль со спецстоянки?

Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Со столичных улиц вывезли более 300 ненужных машин. 120 автомобилей вернули владельцам. Еще 218 находятся на специальных стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перед тем,как убрать машину со двора, специалисты направляют собственникам уведомление.
Им нужно возместить затраты на эвакуацию и хранение машины на стоянке, а также пройти техосмотр. Если же владельца нет, брошенные авто отправляют на переработку.
Александр Буткевич, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
За 2020 год предприятиями нашего объединения на охраняемые стоянки перемещено 338 неэксплуатируемых транспортных средств. По сравнению с 2019 годом, это в полтора раза больше. В 2019 году 219 автомобилей мы вывезли.