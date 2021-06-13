«Вытокі» ў Кобрыне – як гэта было? Сабралі лепшыя моманты фестывалю

Навіны Беларусі. Свята спорту, мастацтва ды гісторыі. На тыдні ў Кобрыне сапраўдны выклік гараджанам кінуў маштабны форум «Вытокі». Любы жадаючы змог паспрабаваць сябе ў розных відах спорту, прыняць удзел у спаборніцтвах ці ўзяць майстар-клас у Аляксандра Глеба, паведамілі ў праграме «Неделя» на СТБ. Да вытокаў звярнулася і карэспандэнт Яна Шыпко.

Яна Шыпко, СТБ:

Спорт для кожнага. Нацыянальныя брэнды і мясцовыя промыслы. Пошук талентаў.

Да вытокаў на гэтым тыдні звярнуліся ў Кобрыне. Спачатку да гістарычных. Калісьці ў гэтай сядзібе тры гады пражыў знакаміты палкаводзец Сувораў. Тыповы шляхецкі гарадскі дом яму падаравала імператрыца Кацярына. Сёння тут знаходзіцца ваенна-гістарычны музей. Дарэчы, імя Суворава праз стагоддзі дапамагло музею здабыць унікальныя экспанаты.

Алена Бабенка, дырэктар Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя А. В. Суворава:

Организаторы предложили нам тему: поговорить о том, как эту самую народную культуру, народные традиции, наследие лучше доносить до слушателя, до зрителя. В основном, конечно, до молодого поколения.

«Вытокі» – магчымасць розным куткам Беларусі пахваліцца і сваёй «жывой спадчынай». У Кобрыне гэта лелікаўская сваха. Народны касцюм з эпатажным галаўным уборам для гэтага абрада немагчыма пераблытаць, ён не змяняецца больш за сто гадоў.

Наталля Белая, дырэктар Кобрынскага раённага цэнтру дзіцячай творчасці:

Леликовская сваха – это замечательный местный духовный обряд, который восстанавливают в том числе и дети детского центра творчества. Мы проводим разные фольклорные мероприятия. Самое большое областное мероприятие – Родовод. Калі мясцовыя традыцыі пераплятаюцца з сучаснымі тэхналогіямі, атрымоўваюцца брэндавыя прадукты кшталту кобрынскіх сыроў.

Яна Шыпко:

Скажыце «чы-ы-ыз», мы завіталі да славутых кобрынскіх сыравараў. Камерное пение, фольклорные традиции и сыроварня. Как проходят «Вытокі» в Кобрине?

Спаўна ацаніць смак мясцовых вырабаў дазволіла ярмарка, якая разгарнулася ў фінальны фестывальны дзень. Ад прысмакаў і творчасці рамеснікаў да прамысловага патэнцыялу. Лялечная фабрыка пабудавала казачны горад для самых маленькіх гасцей, а ўжо вядомыя нам сыравары запрасілі да сваіх стэндаў шэф-павароў.

Просто праздник души какой-то. Все общаются, все улыбаются, все веселые. В этом и единство, наверное, наше есть. Сярод усіх цікавасцяў панаваў на галоўнай фестывальнай лакацыі спорт. Утрымацца, каб не паспрабаваць свае сілы ў той ці іншай галіне, было цяжка.

Бьем. Вот, классно, да? Давай вверх отправим мяч!

Больш за 20 секцый разгарнуліся оўпэн-эйр. З валейболам, дзюдо, боксам ці лёгкай атлетыкай зразумела, як паказаць свае здольнасці. Але ва ўмовах парку атрымалася нават адчуць сябе сапраўдным плаўцом ці фігурыстам. Для гэтага спатрэбілася прывезці прафесійнае абсталяванне для трэніровак.

Дзюдо, рыбалка и даже фигурное катание. Чем удивил гостей летний фестиваль «Вытокі» в Кобрине Адзін з самых прыгожых – конны спорт. Дарэчы, на гэтай пляцоўцы каням нечакана прыйшлося пацясніцца, засцерагаючы качку на гняздзе.

Спартыўны турызм, пяціборства, біятлон і нават рыбалка ці шашкі. Спорт на любы густ. Удзельнікам прапанавалася адмеціцца на 15 пляцоўках, каб атрымаць карысны для аматараў актыўнага жыцця прыз – смарт-гадзіннік.

– Ребенку очень интересно, очень ему понравилось – очень хорошее мероприятие. Ну и подарок такой достойный. Что тебе больше всего понравилось?

– Дзюдо. Калі назіраць за эмоцыямі ўдзельнікаў, такі фармат спартыўнага свята, безумоўна, запаліў цікавасць да спорту. А калі на пляцоўцы з’яўляецца зорка сусветнага маштабу – хіба гэта не лепшая матывацыя? Александр Глеб о «Вытоках»: каждый ребёнок пробует себя в каком-то виде спорта – так прививается любовь к чему-то

Не толькі да спартыўнага Алімпу прапанавалі зрабіць крок арганізатары. У кожнага, вядома, ён свой. Пошук талентаў – адна з галоўных мэтаў форуму. На працягу фестывалю дзейнічала выстава юных мастакоў. Пераможца атрымае магчымасць далей прыняць удзел у вернісажы, ужо на рэспубліканскім узроўні. А на галоўнай сцэне тым часам заставалася толькі падвесці вынікі конкурсу маладых выканаўцаў.

Валерый Шмат, мастацкі кіраўнік арт-групы «Беларусы»:

Я лічу, што пасля нас, прафесіяналаў, павінны прыйсці таксама дзеці, моладзь, якія яшчэ больш прафесійныя, яшчэ больш галасістыя, яшчэ больш любяць публіку, музыку, сваю спадчыну. Таму ўзровень розны, часам вельмі складана выбраць аднаго чалавека, таму што вельмі моцныя канкурсанты. І гэта вельмі-вельмі шчырыя словы. Сімвалічна, прыз сімпатый гледачоў – у мілага сямейнага дуэту з самога Кобрыну. Дыяна з пяцігадовай дачкой Арынай абралі народную песню.

Дыяна Рабая, уладальніца прызу сімпатый гледачоў конкурсу маладых выканаўцаў «Вытокі. Крок да Алімпу»:

Конкурс очень интересный на самом деле. Это наш первый такой серьезный конкурс с дочкой, она в первый раз пробовала себя, я с ней. Очень интересно. И качественный звук, приятно на сцене, жюри очень профессиональное – нам приятно было поучаствовать.