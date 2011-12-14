Выставка «Рождественские фантазии» открылась во Дворце детей и молодежи в Минске

Новости Беларуси, Минск. Свои работы представили ребята со всех центров внешкольной работы.

Более 200 экспонатов выполнены в разных техниках – от стандартных картин до бисероплетения. Победителей компетентное жюри назовет 14 января, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Панасюк, культорганизатор Минского городского дворца детей и молодежи:

Это самая любимая, самая интересная выставка для всех, потому что когда ребята готовятся к ней, они вспоминают Новый год, Рождество, самые загадочные и интересные праздники. Это и подарки, и таинственность, и волшебство.