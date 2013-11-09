Выставка орхидей проходит в Минске

Новости Беларуси. Символ утонченности и аристократизма. На выставке орхидей представлено более 400 видов необычных соцветий, многие из них уникальные экземпляры, единичные в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозицию дополняют работы фотографов и художников, главная роль в которых отведена орхидее. К слову, на выставке можно не только полюбоваться растениями, но и получить консультацию специалистов об уходе за цветущими красавицами.

Ольга Козлова, научный сотрудник Центрального ботанического сада Минска:

Можно здесь увидеть и стандартные гибриды, которые наши посетители уже не первый раз видят, популярнее орхидеи, которые достаточно легко вырастить у себя в домах, в домашних условиях. Но на коллекционном стенде можно посмотреть на редкие растения, которые уже не так просто вырастить в домашних условиях.