Высотой в 4,5 м и весом в 2,5 т: прототип мобильной вышки изо льда создали в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси создали самую высокую скульптуру изо льда. Прототип мобильной вышки достигает 4,5 метров в длину и весит 2,5 тонны.

Непосредственное участие в строительстве необычного экспоната приняли топ-менеджеры компании «Велком». Вышка – объект символичный. Так компания отметила завершение модернизации 3G-сети в нашей стране. Сегодня мобильный интернет и качественная связь от «Велком» доступна на территории, где живет 99% населения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гельмут Дуз, генеральный директор компании «Велком»:

Сегодня мы завершаем крупнейший за 10 лет проект по модернизации. Мы по-прежнему будет продолжать строить около 200 базовых станций в год. Хочу отметить, что в будущем мы будем больше фокусироваться на развитии дата-центра, фиксированной сети и улучшении качества мобильной связи.

Мобильная станция изо льда сейчас находится в горнолыжном комплексе «Солнечная долина». По прогнозам, она должна простоять несколько недель. А пока не пришла оттепель, вышка может стать популярным местом для селфи.