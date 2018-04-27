Вырастут пенсии и бюджет прожиточного минимума. Что изменится в Беларуси с 1 мая

Новости Беларуси. Следом за повышением пенсий стало известно о росте на 3,6 % бюджета прожиточного минимума в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С мая по июль его уровень составит 206 рублей 58 копеек. Эта величина применяется при расчете единовременных пособий при рождении ребенка. Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся и суммы некоторых детских пособий.

Также с 1 мая установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. И с этой же даты вырастут трудовые пенсии в среднем на 5,4 %.