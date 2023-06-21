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Как молодёжь относится к Великой Отечественной? Результаты соцопроса

21 июня 2023 13:56
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Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, а мир и безопасность – наивысшая ценность. Так думает большинство участников опроса общественного мнения, касающегося Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как молодёжь относится к Великой Отечественной? Результаты соцопроса-1

Его проводил Институт социологии Национальной академии наук Беларуси весной. Тогда на вопросы ответили более 900 человек. Так вот: те, кто из них относиться к молодежи дал четко понять, что они осознают ценность мира и не приемлют военного способа разрешения конфликтов и противоречий. Об этом говорят чувства, которые у респондентов вызывают события Великой Отечественной войны. Так, почти для половины опрошенных – это чувство страха, что война может повториться. Практически столько же респондентов испытывают чувство гордости за народ.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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