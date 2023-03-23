«Люди несли кто игрушки, кто вещи». История украинской семьи, которая бежала от войны и нашла дом в Беларуси
Поддержать словом и делом. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам. Волонтеры и просто неравнодушные люди по всей стране собирают гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна с большим сердцем. Именно так Анна начинает свой рассказ о Беларуси. Год назад вместе с семьей родной город Рубежное Луганской области она покидала буквально под обстрелами. Более тысячи километров в поисках безопасной жизни, с тремя детьми, без теплых вещей и еды. В Минске руку помощи протянули неравнодушные белорусы. Соседи помогли с одеждой, продуктами, книжками и игрушками для детей.
Анна Тюкало, беженка из Украины:
Спасибо огромное Екатерине Николаевне Матошко, нашему классному руководителю. Когда мы записали старшего ребенка в школу, она кинула информацию в чат, что приехала семья с тремя детьми, учится в нашей школе. И два дня телефон не умолкал – люди несли кто игрушки, кто вещи.
Спустя год семья с тремя детьми наладила жизнь на новом месте. Муж нашел работу. Старший сын Илья уже освоился в местной школе. В родном городе он учился дистанционно. Признается, соскучился по занятиям в классе и общению с ровесниками. Нашел новых друзей и средний сын Кирилл.
Кирилл Тюкало, беженец из Украины:
С девочками дружу. С Маргаритой я играю в прятки.
Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам. Подробнее здесь.
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