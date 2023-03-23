«Люди несли кто игрушки, кто вещи». История украинской семьи, которая бежала от войны и нашла дом в Беларуси

Поддержать словом и делом. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам. Волонтеры и просто неравнодушные люди по всей стране собирают гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна с большим сердцем. Именно так Анна начинает свой рассказ о Беларуси. Год назад вместе с семьей родной город Рубежное Луганской области она покидала буквально под обстрелами. Более тысячи километров в поисках безопасной жизни, с тремя детьми, без теплых вещей и еды. В Минске руку помощи протянули неравнодушные белорусы. Соседи помогли с одеждой, продуктами, книжками и игрушками для детей.