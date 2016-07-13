Вылечить рак в последней стадии: белорусские врачи провели уникальную операцию

Новости Беларуси. Лечение онкологии с использованием биоклеточных технологий. Белорусские врачи провели небывалую в мировой практике операцию.

О том, что она сделана успешно, объявили только сегодня, когда точно стало понятно — спасена человеческая жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рак легких последней стадии — такой диагноз пациенту ставили 4 месяца назад.

Теперь он идёт на поправку.

Сегодня его встречают аплодисментами. Победивший рак легких последней стадии. Первый человек в стране, да и во всем мире, который дышит с помощью трахеи, созданной по клеткам белорусскими учеными. Страшный диагноз Анатолию Михайловичу поставили в прошлом году. 65-летний житель Рогачева пожаловался докторам на отдышку и боль при глотании. Думал, что причиной недомогания является 40-летний стаж курения.

Анатолий Хлопков:

Болей я никаких совершенно не чувствовал, потом мне уже сказали врачи, что легкое – это такой орган, который никогда не болит.

Вот компьютерная томограмма Анатолия Михайловича до операции. Злокачественная опухоль в легких, как камень, почти полностью перекрыла для дыхания трахею. 3-4 миллиметра просвета, когда в норме – 3 сантиметра.

Владимир Жарков, профессор, доктор медицинских наук, заведующий хирургическим отделением ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

Ожидаемая продолжительность жизни у этого человека была не более 2-3 месяцев. Если мы сегодня говорим о том, что он живет сегодня больше трех месяцев с хорошими функциями без признаков возврата заболевания, то на сегодняшний день, я считаю, это прорыв в торакальной хирургии и в онкологии.

Пациент нуждался в операции с удалением пораженного участка трахеи и доли легкого, однако возникала проблема – чем заместить удаленный участок трахеи.

Олег Суконко, директор ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

Для онкологии этих человеческих органов не хватает. Поэтому мы пошли по пути создания искусственных органов. А это уже ткане-инженерные технологии. И это на сегодня сложная проблема – создание искусственных органов. И я вам говорю, что мы создали искусственный орган, который называется трахея!

Медики рассказывают, что во всем мире и в Беларуси научились успешно пересаживать донорские сердце, почки – любые органы, но не трахею.

Трахея не приживалась в организме. Белорусским медикам это удалось.

Александра Кулакова, СТВ:

То, что совершили белорусские медики, еще не удавалось никому в мире. Подобные операции проводили в ведущих медицинских центрах: в Испании, России, Бельгии, Англии. Но подобные попытки успешными не назовешь. Пациенты после операции не выживали больше месяца. Наши, белорусские врачи сделали прорыв на нескольких этапах. Все детали не раскрывают, ввиду рассмотрения заявок на патенты.

Медикам удалось протезировать трахею с использованием тканной инженерии. Если говорить просто -- врачи взяли донорский орган, очистили его. У пациента взяли стволовые клетки и в лабораторных условиях вырастили 20 миллионов копий. Затем их заселили в протез, прорастили сосуды – и он успешно прижился в организме пациента. Анатолия Михайловича выписали домой, к докторам он в Боровляны приезжает на контрольные осмотры. Теперь для него больничные палаты как жизнь с чистого листа.

Анатолий Хлопков:

Планы-то какие? Жить и радоваться жизни!

В центре готовят еще двух пациентов к аналогичной операции.