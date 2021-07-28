Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Новости Беларуси. Необычайной красоты пейзажи можно наблюдать в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там увеличили посевные площади под подсолнухи. Казалось бы, южное растение вполне хорошо себя чувствует и на западе Беларуси. А все началось с научных исследований местного аграрного университета, где оценили полезные свойства и прибыльность подсолнечника. Руководители хозяйств прислушались и решились на эксперимент. Что из этого вышло, в ярком репортаже Галины Буро.

Вот смотрите, сразу видно, что по технологии здесь, в принципе, все сделано правильно. Корзинка выполнена полностью, даже в центре нет пустозерности.

Желтые поля с черным золотом. Не на подъезде к морю, а всего в нескольких километрах от Гродно. Урожай подсолнухов вышел отличный. Доцент аграрного университета Виктор Гончарук считает, что эта культура для нашей страны перспективна. Речь об импортозамещении. Математика проста: ежегодно Беларусь закупает за рубежом около 600 тысяч тонн шрота подсолнечника и почти 100 тысяч тонн подсолнечного масла. Одна тонна шрота стоит около 1 000 рублей, масла – около 4 000. То есть экономнее выращивать самим.

Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:

В таких странах, как Россия и Украина, масличные культуры являются драйвером растениеводства. К примеру, в Российской Федерации 18 % в структуре посевных площадей – это масличные культуры. Из 18 % подсолнечник занимает 60 %. У нас же, в Республике Беларусь, 7-8 % только занимают масличные культуры. Поэтому сегодня, если хозяйства хотят улучшить свое финансовое состояние, то они непременно должны заниматься возделыванием не только рапса в наших условиях, но и подсолнечника.

По этой культуре Виктор Гончарук защитил диссертацию. И в качестве эксперимента предложил посеять семена нескольким хозяйствам в Гродненской области. Если сначала руководители смотрели на подсолнух скептически, то сейчас звонят даже из других областей. Например, на Гродненской птицефабрике в 2021 году почти в три раза увеличили площади под новую культуру, ведь хозяйство специализируется не только на птице – есть крупный рогатый скот и большое поголовье свиней. А для них белковый корм и ароматное подсолнечное масло незаменимы.

Александр Шкнай, заместитель директора Гродненской птицефабрики:

В этом году мы засеяли площадь 200 гектаров, от основной площади это 6 %. В связи с повышением цен на подсолнечный шрот, который растет в разы, – в два-три раза подорожал по сравнению с прошлым годом, выгода будет очень сильная.

И несмотря на южные корни, подсолнух и в Беларуси чувствует себя как дома, даже в северной Витебской области. Это подтвердили исследования средних температур.

Галина Буро, корреспондент:

В целом подсолнух не очень прихотливое растение, более устойчивое к заморозкам, чем, например, та же кукуруза. Но главный плюс – массивная корневая система, она достигает до 4 метров и устойчива к экстремальным погодным условиям. Были летние ураганы, но поля подсолнухов нигде не полегли.

К тому же подсолнухи требуют меньше удобрений. Не зря на протяжении последних 10 лет в Украине и России именно подсолнечник считается самой рентабельной культурой.

Виктор Гончарук:

Сегодня средняя урожайность подсолнечника в России – 15-18 центнеров в среднем из года в год. В Украине урожайность колеблется от 20 до 22 центнеров. Мы же на наших полях получаем урожайность на уровне 35-40 центнеров с гектара.

Галина Буро:

Его научное название в переводе с греческого – «солнечный цветок». Пришлась по вкусу идея с золотыми полями и местным жителям. Колоритные поля подсолнухов уже стали самым модным местом фотосессий в Гродненском районе.