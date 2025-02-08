Выделили 600 млн рублей – в Беларуси реконструируют дороги международного значения

Сфера, для которой фраза «прокладывать дорогу», не фразеологизм, а ежедневная работа в прямом смысле слов. Порядка 600 миллионов рублей выделено из госбюджета на объекты реконструкции республиканского дорожного хозяйства в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые магистрали строить пока не планируют – в этом нет необходимости. Плотность сети автодорог общего пользования в Беларуси одна из самых высоких в Европе. Тем не менее ремонт покрытию все же нужен. Каким трассам уделят особое внимание и что сами водители думают о белорусских дорогах – рассказали в материале.

Качество дорог – вопрос чувствительный для белорусов. Поэтому не удивительно, что усовершенствование транспортной инфраструктуры стало частью Государственной инвестиционной программы, которую Александр Лукашенко утвердил 5 февраля. В числе требующих улучшения автомобильных артерий – трасса Р-46. Это часть международного маршрута, который соединяет Беларусь и Россию. Транспортный коридор, по которому ежедневно перемещаются тысячи автомобилей, в том числе и большегрузов. Профилактический ремонт дорогу уже не спасал, поэтому пошли на радикальный шаг – реконструкцию. Участок, который требовал ремонта, протяженностью 60 километров. Половину трассы сдали в 2024 году, в 2025-м взялись за оставшуюся часть.

Алексей Позняк, производитель работ ОАО «ДСУ-45» Витебска:

На объекте выполняются такие виды работ, как устройство железобетонных труб, устройство объездов, расширение проезжей части. В текущий период делаем объездную дорогу. Вместо перекрестка возле деревни Сорочино устраивается кольцевое пересечение. Автодорога – по сути, кратчайший путь в Минск. Поток машин здесь большой. Поэтому в период работ приняли решение не прерывать движение автотранспорта на маршруте. На участках, где идет реконструкция, обеспечена безопасность. Делают трассу на совесть.

Михаил Романовский, водитель ОАО «ДСУ-45» Витебска:

Работа трудная, но интересная. Возим песок, щебень, асфальт летом, сейчас асфальта нет, приходится возить песок. Подготавливаем задел на будущую работу. В среднем сейчас делаем где-то 14 рейсов, 6 километров. Дорога, сами видите, что зима. Не всегда получается так, как хочется. Несущая способность дороги в результате ремонта увеличится с 10 до 11,5 тонны. До 13 метров расширится и дорожное полотно. Водители терпеливо ждут завершения работ, ведь реконструкция несет неоспоримые плюсы.

Конечно удобнее. Обочина хорошая, ям нет, приятно ездить!

Быстрее, допустим, добраться до точки. Ну и качество! Конечно, быстрее, чем по старой.