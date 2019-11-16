Выборы как повод для хайпа. Взгляд на ситуацию Григория Азаренка

Новости Беларуси. Волна избирательной кампании подняла на поверхность людей, чья главная задача – дискредитировать процесс и заниматься собственным пиаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ход идет все – фейки, информационные вбросы и провокации. Авторский взгляд на проблему Григория Азаренка.

Григорий Азаренок:

«Сиди и смотри». Так и хочется сказать эту невежливую фразу некоторым наблюдателям на избирательных участках, настолько развязно и непрофессионально они себя ведут. Инцидент с якобы вбросом бюллетеней девушкой в Бресте обмусоливают уже несколько дней. А ведь ситуация предельно проста. Видео, снятое на 37-м избирательном участке Брестского-Восточного округа № 3, что называется, хайпануло. Снял его наблюдатель от никому не известного объединения «Право выбора» Юрий Вощенчук. Идет себе девушка, хочет проголосовать. Тут вдруг налетает на нее мужчина с мобильным телефоном. Скажите, вы что-нибудь поняли? Из этого видео можно сделать какой-либо вывод? Но наблюдатель, в котором вдруг проснулся операторский талант, громко утверждает о фальсификации. При этом в лучших традициях демократии грозит прокуратурой. Можно понять девушку, оказавшуюся неготовой к такому наглому напору. Она растерялась, спешно покинула участок. Придя в себя, она рассказала в СМИ, что в руках у нее был просто в несколько слоев сложенный бюллетень. Но «правдолюб» решительно утверждает: ложь. Мол, он своими глазами видел то ли 20, то ли 100 бланков и просит, чтобы ему поверили.

Подлог и провокация очевидны. Можно поздравить Юрия: неделю назад о его существовании мало кто догадывался, но благодаря перфомансу на два дня он стал знаменитым. Рассчитывал ли с помощью нарушения закона поймать свою минуту славы? А закон он нарушил. И гражданский, и избирательный. Во-первых, снимать на участках можно только с разрешения председателя. Во-вторых, прежде чем совать камеру в лицо ошарашенной девушки, можно хотя бы предупредить ее об этом. В-третьих, кто дал ему право требовать досмотра того, что она несет в руках? А если ему покажется, что барышня несет пачку бюллетеней за пазухой, он что, может прямо на месте ее раздеть? Логика и здравый смысл требовали, чтобы данный господин больше не появлялся на участке в качестве наблюдателя. Это и произошло, его лишили аккредитации. Но этот случай натолкнул на размышления. Люди, ему подобные, очень любят слово «демократия», но при этом им постоянно нужно напоминать его смысл. Демократия – это процедура, закон, право. Вы попробуйте устроить подобный перфоманс в западноевропейских странах: там быстро объяснят, что такое демократия, в том числе и силовым методом. Наблюдатель – это не надзиратель-полицай. Если ему показалось, что что-то пошло не так, он должен зафиксировать данный факт письменно, и с этим должна согласиться комиссия, в которой есть люди любых политических оттенков. Только после этого можно разбирать инцидент.

Татьяна Русак, наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси участка для голосования № 191 Чкаловского избирательного округа № 96 Минска:

Я являюсь наблюдателем уже не впервые, то есть это моя не первая избирательная кампания, где я наблюдателем являюсь. И перед тем, как пройти аккредитацию, федерация провела инструктаж, занятие с нами. После изучения законодательной базы мы приступили к работе. С точки зрения закона мы должны обратить внимание на избирательном участке и сделать замечание. Но не сделать из этого какой-то несчастный случай. Мобильный телефон, безусловно, мы не можем включать. И да, мы это внесем в протокол и сделаем свое замечание письменно.

Екатерина Гроза, наблюдатель от ОО «Белая Русь» участка для голосования № 193 Чкаловского избирательного округа № 96 Минска:

Досрочное голосование проходит очень хорошо, спокойно, никаких нарушений не было. Более двух членов всегда находится в комиссии. Поэтому пока нет претензий.