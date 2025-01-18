Выборы-2025. На участках для голосования созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями

Досрочное голосование на выборах Президента стартует уже через несколько дней. Участки готовы встречать избирателей. Для всех созданы комфортные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность беспрепятственно принять участие в выборах предусмотрена в том числе для людей с ограниченными возможностями.

В 16-й гродненской школе расположена участковая комиссия № 3. Там ожидают порядка 2 тысяч избирателей. Среди них и люди с инвалидностью. Участок оборудован безбарьерной средой: есть пандус и отдельное место для голосования колясочников.

Для слабовидящих подготовили лупы. Скоро появятся и трафареты со шрифтом Брайля. Благодаря им люди, у которых есть проблемы со зрением, смогут самостоятельно заполнить бюллетень.