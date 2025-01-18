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Выборы-2025. На участках для голосования созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями

18 января 2025 07:59
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Досрочное голосование на выборах Президента стартует уже через несколько дней. Участки готовы встречать избирателей. Для всех созданы комфортные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы-2025. На участках для голосования созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями-2

Возможность беспрепятственно принять участие в выборах предусмотрена в том числе для людей с ограниченными возможностями.

В 16-й гродненской школе расположена участковая комиссия № 3. Там ожидают порядка 2 тысяч избирателей. Среди них и люди с инвалидностью. Участок оборудован безбарьерной средой: есть пандус и отдельное место для голосования колясочников. 

Для слабовидящих подготовили лупы. Скоро появятся и трафареты со шрифтом Брайля. Благодаря им люди, у которых есть проблемы со зрением, смогут самостоятельно заполнить бюллетень.

Выборы-2025. На участках для голосования созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями-4

Инна Савко, секретарь участковой избирательной комиссии № 3 Гродно:
Голосование у нас будет проходить недалеко от входа, специально оборудован класс. Людям с ограниченными возможностями будет легко найти участок, так как будет организовано дежурство волонтеров у нас на первом этаже, и они смогут их сопровождать в этот кабинет.

Для тех, кто не сможет прийти на участок, организуют голосование на дому. Члены комиссии будут выезжать к избирателям 26 января, в основной день выборов.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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