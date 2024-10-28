Выборы-2025 – что ждёт Беларусь в предстоящие три месяца? Расскажут в ток-шоу «По существу»

Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода? Какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов?

Вечером 28 октября на площадке ток-шоу «По существу» соберутся государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер, чтобы вместе с ведущими Аленой Сыровой и Кириллом Казаковым разложить общественно-политический массив информации.