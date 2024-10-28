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Выборы-2025 – что ждёт Беларусь в предстоящие три месяца? Расскажут в ток-шоу «По существу»

28 октября 2024 10:45
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Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода? Какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов?

Вечером 28 октября на площадке ток-шоу «По существу» соберутся государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер, чтобы вместе с ведущими Аленой Сыровой и Кириллом Казаковым разложить общественно-политический массив информации.

Выборы-2025 – что ждёт Беларусь в предстоящие три месяца? Расскажут в ток-шоу «По существу»-2

Если вы хотите стать участником программы, со стартом эфира считывайте QR-код с экранов телевизора и переходите в чат YouTube-трансляции, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, наиболее актуальные прозвучат в эфире. Итак, не пропустите единственное ток-шоу на отечественных экранах, которое выходит в прямом эфире.

Включайте «По существу» сегодня, 28 октября, в 18:30.

# Выборы в Беларуси

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