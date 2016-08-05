Вячеслав Драгун: скачка цен на школьные товары не произошло

Новости Беларуси. Быть в форме. Более 500 новых моделей одежды для школы подготовили перед началом нового учебного года в Беларуси.

Все образцы уже в продаже

Эксперты советуют заняться покупками заранее. Для этого по всей стране будут организованы выездные ярмарки и базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 и 21 августа в Минске возле Дворца спорта проведут масштабную выставку, где представят весь ассортимент школьной формы белорусских производителей, а также канцелярских принадлежностей.

Выездная торговля будет организована и в каждом регионе.

В каждой автолавке можно оставить заявку на покупку школьных товаров.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Какого-то скачка цен не произошло. То есть, наш производитель в данном случае, я считаю, адекватные цены предлагает. И торговля для того, чтобы сделать этот товар доступным, применяет до 30% торговую надбавку и проводит различные акции, скидки.

Николай Рогожник, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Сегодня пиджаки – это клетка, разноцветная, различные варианты. И, действительно, из 500 моделей есть, что выбрать. Не только модели одежды верхней я имею в виду, но это и обувь, и кожгалантерейные изделия, и рюкзаки – с различными эффектами, начиная от жёстких, полужёстких спинок. И цветовая гамма, и предпочтение прежде всего отдавались тем требованиям, которые дети предъявляют к изделиям.