«Вторичное жильё и новостройки практически сравнялись в цене». Рассказываем, как выгодно продать квартиру

Продажа квартиры – дело нелегкое. Любая ошибка может отпугнуть потенциальных покупателей и помешать сделке. Если вы решили продать недвижимость, собственником которой являетесь только вы, вашего решения вполне достаточно. Если собственников несколько, решение должны принять все.

Кристина Сушкевич, детский и семейный психолог:

Моя бабушка жила одна в трехкомнатной квартире в агрогородке на пятом этаже. В силу своего возраста ей было уже тяжело подниматься. Она хотела быть ближе к своей семье уже в городе. Она хотела обменять свою квартиру в агрогородке на квартиру в городе, но никто не хотел туда ехать. Спустя несколько лет мы нашли покупателей, сделка состоялась успешно. Бабушка уже переехала в свою маленькую однушку, но в городе.

Светлана Краскевич, агент по недвижимости:

Дальше вы должны оценить свои финансовые возможности: если вы планируете последующую покупку, желательно, конечно, посмотреть квартиры, которые продаются. Чтобы ваш план продать и купить был реализован. Немаловажный момент – предпродажная подготовка. Светлана Краскевич:

Это уборка: клининг, подклеить обои, убрать балкон, сделать хорошие фото, что поможет сконцентрировать спрос и увеличить интерес к вашему объекту. Далее – хороший текст, продаваемый.

Другой вопрос: можем ли мы продать квартиру, которая была куплена в кредит, в случае, если он еще не погашен?

Светлана Краскевич:

Безусловно, нужно внимательно читать банковский договор. Договор, который вы заключили с банком. Он может быть и льготный, и может быть на общих основаниях. Конечно, если это льготный кредит, вы квартиру можете продать только после пяти лет, как погасили кредит. Если есть уважительная причина для продажи квартиры, это может быть несколько условий: развод, переезд в другой город и улучшение жилищных условий. В таком случае вы можете не ждать пять лет, получить разрешение исполкома и приступать к продаже. Оценка квартиры – немаловажный момент при продаже. От того, какую цену вы выставите и какое объявление разместите, будет зависеть спрос.

Светлана Краскевич:

Для оценки квартиры желательно посмотреть аналоги, конкуренты. То, что предлагает застройщик. Посмотреть цены реальных сделок за предыдущий месяц либо полгода. Вторичное жилье и новостройки на сегодняшний день практически сравнялись в цене. Конечно, торговаться мы можем, но эффективен на падающем рынке метод через повышение цены, так как мы делаем концентрацию спроса на объекте, таким образом можем получить самое выгодное предложение.