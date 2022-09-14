«Всё запомнится прекрасно». Рассказываем, как эффективно тренировать память

Никита Реут, корреспондент:

Современному человеку приходится работать с огромным количеством информации, некоторую же приходится запоминать наизусть. Не всегда просто усвоить полученные сведения, не говоря уже о том, чтобы выучить. Здесь нам может помочь мнемотехника – искусство запоминания. Как же тренировать память и улучшить внимательность, пробуем разобраться. Мнемотехника действительно нужна, ведь, как правило, сложнее всего запоминается именно точная информация – будь то время встречи, важная дата или иностранные слова.

Анна Ковалева, практикующий психолог:

Эволюционно память так устроена, что мы мыслим образами. Память тоже образная, поэтому числа, формулы, ноты, буквы запоминаются очень тяжело. Нужна техника или методика, которая поможет перевести язык знаков в язык образов – тогда все запомнится прекрасно.

В современном мире существует масса устройств, начиная от компьютера и заканчивая мобильным телефоном. Все они помогают хранить информацию, избавляя нас от необходимости в запоминании полезных сведений. Но в рамках школьной и университетской программ знания по навыкам запоминания важны как никогда. Анна Ковалева:

У любого школьника так или иначе бывают проблемы с орфографией. Как, например, запомнить как пишется слово Москва? Через о или а? А если представить, что над Кремлем московским висит большой воздушный шар, круглый. Москва – вопросов по написанию больше не будет.

Никита Реут:

Для всех ли одинаково эффективны приемы мнемотехники? Анна Ковалева:

Не для всех. Есть люди, которые воспринимают информацию визуально, они визуалы. Тогда им лучше что-то писать, читать. Есть люди, которые воспринимают информацию аудиально – тогда лучше запоминают с музыкой, с песнями и так далее. А дети – кинестетики, они все легче воспринимают в движении.