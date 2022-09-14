«Всё запомнится прекрасно». Рассказываем, как эффективно тренировать память
Никита Реут, корреспондент:
Современному человеку приходится работать с огромным количеством информации, некоторую же приходится запоминать наизусть. Не всегда просто усвоить полученные сведения, не говоря уже о том, чтобы выучить. Здесь нам может помочь мнемотехника – искусство запоминания. Как же тренировать память и улучшить внимательность, пробуем разобраться.
Мнемотехника действительно нужна, ведь, как правило, сложнее всего запоминается именно точная информация – будь то время встречи, важная дата или иностранные слова.
Анна Ковалева, практикующий психолог:
Эволюционно память так устроена, что мы мыслим образами. Память тоже образная, поэтому числа, формулы, ноты, буквы запоминаются очень тяжело. Нужна техника или методика, которая поможет перевести язык знаков в язык образов – тогда все запомнится прекрасно.
В современном мире существует масса устройств, начиная от компьютера и заканчивая мобильным телефоном. Все они помогают хранить информацию, избавляя нас от необходимости в запоминании полезных сведений. Но в рамках школьной и университетской программ знания по навыкам запоминания важны как никогда.
Анна Ковалева:
У любого школьника так или иначе бывают проблемы с орфографией. Как, например, запомнить как пишется слово Москва? Через о или а? А если представить, что над Кремлем московским висит большой воздушный шар, круглый. Москва – вопросов по написанию больше не будет.
Никита Реут:
Для всех ли одинаково эффективны приемы мнемотехники?
Анна Ковалева:
Не для всех. Есть люди, которые воспринимают информацию визуально, они визуалы. Тогда им лучше что-то писать, читать. Есть люди, которые воспринимают информацию аудиально – тогда лучше запоминают с музыкой, с песнями и так далее. А дети – кинестетики, они все легче воспринимают в движении.
Внимание – предшественник памяти, поэтому перед тем, как пытаться запомнить какую-то мелочь, лучше сконцентрироваться на предмете. Буквально 2-3 секунды, и все сомнения по поводу закрытой двери и выключенного утюга пропадут. Но для таких результатов нужна тренировка. Как и любой навык, мнемотехника требует времени, чтобы овладеть этим навыком. Но конкретно в этом случае можно смело сказать, что потраченное время – вклад в будущее. Искусство запоминания будет полезно не только на бытовом уровне, но и в учебной и профессиональной деятельности.