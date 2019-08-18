«Всё такое современное, безопасное»: жильцы дома «Пальма-1» комплекса «Минск Мир» получили ключи

Новости Беларуси. Доступный ответ на квартирный вопрос. Крупнейший белорусский застройщик – компания Dana Holdings – продлевает свою беспрецедентную акцию – рассрочку до 10 лет без процентов и поручителей – до конца августа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ее появление на рынке вызвало небывалый ажиотаж среди желающих купить квадратные метры в столице. Отдел продаж компании был вынужден перейти на режим работы без праздников и выходных. С новоселами, которые уже получили ключи от заветной квартиры в доме «Пальма-1» ультрасовременного многофункционального комплекса «Минск Мир», познакомилась наш корреспондент Вероника Гришкова.

Панорамами Минска Маргарита и Олег Богомоловы любуются с террасы теперь уже собственной квартиры. О ней молодая семья мечтала давно, но с появлением детей действовать стали решительно. Первый же анализ рынка привел пару в отдел продаж Dana Holdings. Выбор остановили на комплексе «Минск Мир».

Олег и Маргарита Богомоловы:

Детская площадка, наверное, это первое, что стоит отметить – для нас это важно, так как у нас двое маленьких деток. Все такое современное, безопасное. Это на первом месте. Рядом тут метро строят, насколько я знаю. Оно уже в 2021 году уже будет построено. Это тоже плюс. Я знаю, что торговый центр строится здесь во дворах. Строится парковка также.

Высокие стандарты строительства отметили все новоселы дома «Пальма-1» квартала «Эмиратс». Вместо привычных подъездов здесь просторное лобби со стойкой консьержа, квартиры сдаются свободной планировки с панорамным остеклением, во всех домах – скоростные бесшумные лифты.

Через дорогу построен современный детский сад, во дворе множество площадок для малышей с безопасным покрытием, есть зоны ворк-аута, места для отдыха и парковки для велосипедов.

Для автолюбителей возвышается свежепостроенный паркинг почти на 800 мест. А в скором времени откроется станция метро «Ковальская Слобода». Здесь есть все для комфортной жизни.

Ирина Глазкова:

Здесь в одном месте все: бизнес-центр, какие-то торговые центры, садики, школы. В общем, развитие. Город в городе.

Светлана Щетко, вице-президент компании Dana Holdings:

На любой вкус можно будет приобрести недвижимость как в очень высоких домах, так и средней этажности. У нас будут застраиваться парковые зоны. У нас будет очень интересная огромная зона возле воды, где будут низкоэтажные коттеджи, где можно будет провести очень интересно время.

Кстати, купить квадратные метры в комплексе «Минск Мир» пока еще можно в рассрочку до 10 лет. Условия беспрецедентные, так как квартиру застройщик строит за свои деньги, а потому не нуждается при заключении сделки продажи в посредниках в виде банков. Рассрочку можно оформить без залога, справок и поручителей. При этом нет ни процентов, ни переплат. Зато есть бонусы для многодетных семей и выдающихся спортсменов. Да и вся система гибкая, индивидуальный подход предусмотрен к каждому клиенту.

Если же денег на первый взнос в 30 % от стоимости жилья нет, на помощь придет партнерская банковская программа. Приобрести жилье можно и в кредит – программы по кредитованию предлагают четыре ведущих белорусских банка. Первый взнос – от 10 %, срок – до 20 лет. Подробнее обо всех условиях можно узнать на сайте застройщика bir.by.

Юлия Чворович, вице-президент компании Dana Holdings:

Это такой знаковый проект, самый большой в Республике Беларусь. Даже в Западной Европе такого нет вообще.

А жемчужиной комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Эксперты уже называют его сердцем деловой активности и притяжения инвестиций со всего мира. Создавать его будут в сотрудничестве с аналогичным центром Дубая. Об этом в 2018 году подписали соответствующее межправительственное соглашение.

Немаловажно и то, что Dana Holdings стремится в своей работе максимально использовать потенциал белорусских производителей и строительных компаний.

Юлия Чворович:

Покупаем только белорусские строительные материалы. Пользуемся услугами только белорусских подрядных организаций. Недавно мы купили порядка 20 штук белорусской техники МАЗа, компании МАЗ. В скором будущем собираемся купить еще порядка 20. И мы поддерживаем, как и во всем мире это положено, развитие экономики Республики Беларусь.