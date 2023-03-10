Прямой эфир

Белорусские военные совершенствуют работу с «Искандерами»

10 марта 2023 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На полигонах Беларуси идет интенсивная учебно-боевая работа. Военные совершенствуют тактические приемы, оттачивают способы огневого поражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные совершенствуют работу с «Искандерами»-1

Особое внимание – освоению передовых систем вооружения. В полевых аудиториях активно действуют боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Комплекс новый, мощный, дальнобойный. Способен поражать цели на дальности свыше 500 километров. В арсенале ракеты различных модификаций. Специалисты учатся поражать командные центры в железобетонных бункерах, склады с боеприпасами, скопления техники и живой силы условного противника.

Белорусские военные совершенствуют работу с «Искандерами»-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Стать известным в соцсетях». Как молодым артистам найти своё место в белорусском шоу-бизнесе?
09 марта 2023 20:54

«Стать известным в соцсетях». Как молодым артистам найти своё место в белорусском шоу-бизнесе?

Сколько можно заработать на украшениях-хендмейд? Спросили у основателя личного бренда
09 марта 2023 20:49

Сколько можно заработать на украшениях-хендмейд? Спросили у основателя личного бренда

Я всегда мечтала петь, но иллюзий не строила. Как белорусская певица работала со Scorpions
09 марта 2023 20:43

Я всегда мечтала петь, но иллюзий не строила. Как белорусская певица работала со Scorpions