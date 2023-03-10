Белорусские военные совершенствуют работу с «Искандерами»

Новости Беларуси. На полигонах Беларуси идет интенсивная учебно-боевая работа. Военные совершенствуют тактические приемы, оттачивают способы огневого поражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – освоению передовых систем вооружения. В полевых аудиториях активно действуют боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Комплекс новый, мощный, дальнобойный. Способен поражать цели на дальности свыше 500 километров. В арсенале ракеты различных модификаций. Специалисты учатся поражать командные центры в железобетонных бункерах, склады с боеприпасами, скопления техники и живой силы условного противника.