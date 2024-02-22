«Всё готово!» Международные наблюдатели оценили ход голосования в Слуцке

Первые впечатления только положительные. На парламентских выборах в Беларуси свою работу продолжает Миссия наблюдателей от СНГ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, представители посетили избирательные участки в Слуцке. Они оценили ход голосования, проанализировали явку. Было отмечено, что все соответствует требованиям законодательства. Напомним, уже месяц, как эксперты приступили к исполнению обязанностей. За это время они смогли увидеть этапы подготовки кампании. В том числе регистрацию кандидатов в депутаты, готовность избирательных участков. Кроме этого, проанализировали наше избирательное законодательство.

Лариса Заудальская, международный наблюдатель от СНГ: В первую очередь я смотрю на членов комиссии, на подготовку агитационных материалов. Что касается комиссии – они сегодня в узком составе, поскольку это досрочное голосование. Мы так посмотрели: все готово. Я надеюсь, активность избирателей будет достаточной.

Вера Прокопович: За то, чтобы была спокойная страны, было все в порядке, чтобы был мир на нашей земле, поэтому мы голосуем за наших молодых кандидатов, за нашу молодую страну.

Людмила Гуринович, председатель участковой избирательной комиссии Слуцкого участка для голосования № 27:

Перед открытием участка у нас каждый день очередь. Настроение у людей очень приподнятое, люди очень заинтересованы. Еще во время того, когда не было досрочного голосования, многие приходили, узнавали, смотрели кандидатов, какие будут.

За два дня досрочного голосования в Минской области получили бюллетени порядка 15 % граждан от общего числа включенных в списки для голосования. Как отмечают наблюдатели, в Беларуси созданы условия для комфортного и безопасного голосования граждан. А показатели явки избирателей во время досрочного голосования свидетельствуют о том, что граждане понимают всю значимость проходящей электоральной кампании.