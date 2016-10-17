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Вся поступающая авиапутем в Беларусь почта отныне будет обрабатываться в Национальном аэропорту «Минск»

17 октября 2016 05:56
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Новости Беларуси. Вся поступающая авиапутем в Беларусь почта отныне будет обрабатываться в Национальном аэропорту «Минск». 17 октября здесь откроют логистический центр международной корреспонденции. В нем применят новейшие технические решения, которые значительно сократят время приема и отправки посылок и помогут сходу распознать адресат. Главное – таможенный досмотр также будет производиться на месте.

Ранее подобный терминал работал только в Минске на улице Вокзальной. Сюда приходилось доставлять из аэропорта всю международную почту, поднимать на грузовых лифтах на производственные этажи, обрабатывать и уже потом рассылать по всей стране. Сейчас все это будет делаться в одном месте, как принято в крупных мировых почтовых логистических центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Почта Беларуси

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