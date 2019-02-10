Вся ли незамерзайка безопасна? Проверяем, торгуют ли в Минске запрещённым стеклоомывателем

Новости Беларуси. Мы решили выяснить, продают ли в Беларуси запрещенный стеклоомыватель. Для этого отправляемся на рынки, заправки и трассы на выездах из Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Ночью стало плохо, ближе к утру ослеп»: почему метиловый спирт в незамерзайке настолько опасен

– Здравствуйте! А какая у вас незамерзайка есть? Только эта?

– Да. А какую ищете? Запрещенную?

– У вас только такие незамерзайки есть?

– А мне другой не надо.

Каждую неделю мониторинг центра гигиены Центрального района осуществляется. Если есть подозрения, мы даже сами завозим.

Ездит постоянно администрация и проверяет. Здесь никто не будет стоять с запрещенной незамерзайкой. А вот в интернет-магазинах товар из реестра был. Несмотря на негативный отзыв о том, что эта незамерзайка запрещена к продаже, продавец не отрицает ее наличие.

– Здравствуйте. Подскажите, есть ли у вас в наличии стеклоомыватель FrozOk -30?

– Да, есть. Только по приезду оказалось, что производитель поменял этикетку – тем самым, по сути, выставив на продажу совершенно другой товар.

Этикетка просто у них меняется.

А вот отрывок из телефонного разговора с представителем компании-поставщика, которая – по словам собеседника – больше не покупает некачественную жидкость.

– А как давно?

– Как только постановили, что он запрещен.

– А скажите, партии же наверняка остались где-то, в каких-то магазинах.

– Ничего не могу пояснить по этому вопросу. В этом магазине, похоже, о реестре запрещенных товаров не слышали. Хотя – возможно – делали вид. На витрине – «запрещенка».

Вот, в частности, один из видов, который запрещен к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь как Республиканским центром гигиены и эпидемиологии, так и нашим Госстандартом.

Здесь у нее минус 30ºС – температура замерзания либо, как говорят официально, температура начала кристаллизации. У нее температура начала кристаллизации по проведенным проверкам – минус 18ºС. Кроме того, в ней имеется метанол. Чтобы вы ее сняли с реализации и в дальнейшем вернули поставщику.