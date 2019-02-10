Вся ли незамерзайка безопасна? Проверяем, торгуют ли в Минске запрещённым стеклоомывателем
Новости Беларуси. Мы решили выяснить, продают ли в Беларуси запрещенный стеклоомыватель. Для этого отправляемся на рынки, заправки и трассы на выездах из Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Ночью стало плохо, ближе к утру ослеп»: почему метиловый спирт в незамерзайке настолько опасен
– Здравствуйте! А какая у вас незамерзайка есть? Только эта?
– Да. А какую ищете? Запрещенную?
– У вас только такие незамерзайки есть?
– А мне другой не надо.
Каждую неделю мониторинг центра гигиены Центрального района осуществляется. Если есть подозрения, мы даже сами завозим.
Ездит постоянно администрация и проверяет. Здесь никто не будет стоять с запрещенной незамерзайкой.
А вот в интернет-магазинах товар из реестра был. Несмотря на негативный отзыв о том, что эта незамерзайка запрещена к продаже, продавец не отрицает ее наличие.
– Здравствуйте. Подскажите, есть ли у вас в наличии стеклоомыватель FrozOk -30?
– Да, есть.
Только по приезду оказалось, что производитель поменял этикетку – тем самым, по сути, выставив на продажу совершенно другой товар.
Этикетка просто у них меняется.
А вот отрывок из телефонного разговора с представителем компании-поставщика, которая – по словам собеседника – больше не покупает некачественную жидкость.
– А как давно?
– Как только постановили, что он запрещен.
– А скажите, партии же наверняка остались где-то, в каких-то магазинах.
– Ничего не могу пояснить по этому вопросу.
В этом магазине, похоже, о реестре запрещенных товаров не слышали. Хотя – возможно – делали вид. На витрине – «запрещенка».
Вот, в частности, один из видов, который запрещен к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь как Республиканским центром гигиены и эпидемиологии, так и нашим Госстандартом.
Здесь у нее минус 30ºС – температура замерзания либо, как говорят официально, температура начала кристаллизации. У нее температура начала кристаллизации по проведенным проверкам – минус 18ºС. Кроме того, в ней имеется метанол.
Чтобы вы ее сняли с реализации и в дальнейшем вернули поставщику.
Запрещенный товар тут же убрали с прилавка. Только купить его мог кто угодно, со всеми вытекающими. Поэтому – пусть и под конец сезона – но напоминаем: будьте внимательны.