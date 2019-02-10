«Ночью стало плохо, ближе к утру ослеп»: почему метиловый спирт в незамерзайке настолько опасен

Новости Беларуси. Омывающая жидкость для стекол, так называемая незамерзайка, – самый ходовой зимний товар у автомобилистов. Продается в любом супермаркете, на заправках, рынках, в интернет-магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вся ли незамерзайка безопасна? Проверяем, торгуют ли в Минске запрещённым стеклоомывателем

В ее составе есть спирт. В качественном товаре – изопропиловый, в контрафактном – метанол, опасный для здоровья. При первом приближении может показаться, что разницы нет: лить-то на стекла, чтоб не замерзали. Так-то оно так, но машина не герметична, жидкость может попасть в салон. Это не говоря о тех, кто принимает незамерзайку внутрь в качестве горячительного напитка.

Из года в год от отравления контрафактным стеклоочистителем в стране умирают люди. Не стал исключением и 2019-й. Корреспондент Дмитрий Боярович – о тех, кто продает опасный стеклоомыватель, и как с этим бороться.