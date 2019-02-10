«Ночью стало плохо, ближе к утру ослеп»: почему метиловый спирт в незамерзайке настолько опасен
Новости Беларуси. Омывающая жидкость для стекол, так называемая незамерзайка, – самый ходовой зимний товар у автомобилистов. Продается в любом супермаркете, на заправках, рынках, в интернет-магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вся ли незамерзайка безопасна? Проверяем, торгуют ли в Минске запрещённым стеклоомывателем
В ее составе есть спирт. В качественном товаре – изопропиловый, в контрафактном – метанол, опасный для здоровья. При первом приближении может показаться, что разницы нет: лить-то на стекла, чтоб не замерзали. Так-то оно так, но машина не герметична, жидкость может попасть в салон. Это не говоря о тех, кто принимает незамерзайку внутрь в качестве горячительного напитка.
Из года в год от отравления контрафактным стеклоочистителем в стране умирают люди. Не стал исключением и 2019-й. Корреспондент Дмитрий Боярович – о тех, кто продает опасный стеклоомыватель, и как с этим бороться.
Борисовский район. Деревня Полелюм. Здесь провели, как оказалось, последнюю ночь своей жизни трое местных. Для супружеской пары и их знакомого роковым стало застолье с необычными напитками.
Сергей Придыбайло, заведующий отделением реанимации УО «Борисовская центральная районная больница»:
Мужчина, который на момент поступления был еще в сознании, сказал, что с вечера употребляли неизвестного происхождения стеклоочиститель для автомобилей. Ночью стало плохо, ближе к утру он ослеп, доставили к нам попутным транспортом.
Двое мужчин погибли в течение суток. Жена одного из них до сих пор находится в коме. Прогноз неутешителен. Сколько незамерзайки выпили пациенты – неизвестно. Ясно одно: доза была фатальной.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета проводится доследственая проверка. Опрошены жители деревни. В ходе осмотра дома изъята полимерная 5-литровая бутылка с жидкостью светло-голубого цвета, а также чашки с ее остатками.
Чем именно отравились люди, выясняют следователи. А вот медики уверены: это метиловый спирт. Он содержится во многих «омывайках», сделанных в России. Полрюмки такого коктейля – и шансов на спасение нет.
Продукция, находящаяся в этом реестре, запрещена к реализации на потребительском рынке республики.
Контроль за подобными жидкостями в Беларуси ведет Госстандарт. Мониторинги и проверки проводят регулярно. Только в отношении незамерзаек – 300 за год. И в 80 % случаев находятся нарушения.
Борис Осинкин, заведующий сектором Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
В зависимости от характера нарушения, мы выдаем рекомендации об устранении нарушений, предписания о запрете реализации данной продукции. Поставщикам некачественной продукции выдаем предписания об изъятии с рынка этой опасной продукции. А также инициируем предложения о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь данной опасной продукции.
Сейчас в реестре запрещенных в Беларуси – 14 незамерзаек. Они либо замерзают при температуре, гораздо выше заявленной, либо содержат метанол, данных о котором на этикетке нет.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Анализ стеклоомывателей проводится вот в таких лабораториях. Согласно последним исследованиям, количество метилового спирта в некоторых жидкостях, которые сейчас запрещены к продаже, превышает норму (только вдумайтесь!) более чем в 500 раз.
Норма для метанола – 0,05 % от объема «незамерзайки». В таком случае пары вещества не ухудшат здоровье. В товарах из реестра метиловый спирт занимает пятую часть, и это чревато проблемами.
Екатерина Ревтович, врач-гигиенист отделения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Метанол – это ядовитое вещество. Он обладает кумулятивным действием. В основном его воздействие связано с нервной системой, зрительным нервом и сетчаткой глаз. Машина не герметична, часть все равно может попадать внутрь салона.