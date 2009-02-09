Вступительные испытания в белорусских гимназиях в этом году пройдут в июне

Нынешним летом дети, которые окончили начальную школу и желают продолжить обучение на более высокой ступени, должны сдать три экзамена. Гимназисты напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам и контрольную работу по математике. В последние десять лет популярность гимназий и лицеев в Беларуси значительно возросла. Если восемь лет назад в стране было 95 гимназий и 25 лицеев, то уже в нынешнем году соответственно – 198 и 35.