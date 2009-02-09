Прямой эфир

Вступительные испытания в белорусских гимназиях в этом году пройдут в июне

09 февраля 2009 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Нынешним летом дети, которые окончили начальную школу и желают продолжить обучение на более высокой ступени, должны сдать три экзамена. Гимназисты напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам и контрольную работу по математике. В последние десять лет популярность гимназий и лицеев в Беларуси значительно возросла. Если восемь лет назад в стране было 95 гимназий и 25 лицеев, то уже в нынешнем году соответственно – 198 и 35.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 февраля 2009 14:55

В Беларуси с 8 февраля вступил в силу новый закон о СМИ

08 февраля 2009 14:54

В столичной подземке проходит акция "День без спиртных напитков"

08 февраля 2009 14:52

Витебские кадеты провели несколько дней в реальных условиях военной службы