Витебские кадеты провели несколько дней в реальных условиях военной службы

14 курсантов жили в казармах, по строгому расписанию. Зимний военный лагерь для ребят организовали на базе Полоцкого погранотряда.

Кадетов учили обращаться с оружием и нести наряды. Познакомили и с воинскими ритуалами. День кадетов был расписан по минутам. Сначала теория – воинский устав. А затем практика: упражнения на сборку личного оружия. Все курсанты укладываются во время. Следующая дисциплина – строевая подготовка.

За 6 дней в казарме кадеты практически полностью приблизились к реальным условиям военной службы. По выправке, уверенному шагу и слаженным действиям курсанты ничем не отличаются от опытных солдат. В пограничный отряд курсанты еще вернутся. летом. На этот раз жить планируют не в казарме, а в палатках на погранзаставе.