В столичной подземке проходит акция "День без спиртных напитков"

В магазинах и киосках, расположенных в переходах минского метро, 8 февраля нельзя купить пиво и слабоалкогольные напитки. Акция проходит в Минске по инициативе правоохранителей метрополитена. Она призвана снизить количество преступлений, совершаемых в нетрезвом виде. В прошлом году в столице зарегистрировано свыше 300-от пострадавших с тяжелыми травмами. По статистике, более 80 процентов таких случаев – на совести нетрезвых людей. Инициативу стражей порядка поддержали предприниматели, которые сегодня согласились отказаться от торговли хмельным товаром.