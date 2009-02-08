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В столичной подземке проходит акция "День без спиртных напитков"

08 февраля 2009 14:54
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В магазинах и киосках, расположенных в переходах минского метро, 8 февраля нельзя купить пиво и слабоалкогольные напитки. Акция проходит в Минске по инициативе правоохранителей метрополитена. Она призвана снизить количество преступлений, совершаемых в нетрезвом виде. В прошлом году в столице зарегистрировано свыше 300-от пострадавших с тяжелыми травмами. По статистике, более 80 процентов таких случаев – на совести нетрезвых людей. Инициативу стражей порядка поддержали предприниматели, которые сегодня согласились отказаться от торговли хмельным товаром.
# общество

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