В Беларуси с 8 февраля вступил в силу новый закон о СМИ

Три кита, на которые теперь в обязательном порядке должна опираться в своей деятельности отечественная журналистика – это "триединство" права, обязанности и ответственности за каждое слово. Документ запрещает незаконное ограничение свободы СМИ и отказ в регистрации, а также цензуру. Усилена и ответственность учредителей средств массовой информации. Запрещены финансовые вливания из-за рубежа, если только иностранец не имеет доли в уставном фонде этого издания. Новый закон упрощает процедуру регистрации СМИ, делает ее четкой и понятной каждому заявителю. Все белорусские средства массовой информации в течение года должны пройти перерегистрацию.