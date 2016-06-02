Прямой эфир

Вступительные испытания в 5-е классы гимназий пройдут в Беларуси со 2 по 10 июня

02 июня 2016 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С сегодняшнего дня, 2 июня, во всех гимназиях страны начнётся настоящее испытание – вступительные экзамены в 5-тый класс. В 11 утра их ждёт первый экзамен – диктант по русскому языку. Что он из себя будет представлять? Как настроить своего ребёнка позитивно? Как самим родителям справиться со своим волнением за детей? Спросим у специалистов. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» – представители столичной гимназии №31: заместитель директора по учебной работе в начальной школе Татьяна Горбацкая и педагог-психолог – Дина Шкор.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Дина Шкор # Татьяна Горбацкая

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканский волонтерский центр открылся в Минске
02 июня 2016 06:29

Республиканский волонтерский центр открылся в Минске

«Выбирай ПРАВОсознательный путь»: в Минске подвели итоги республиканского детского конкурса листовок
02 июня 2016 06:27

«Выбирай ПРАВОсознательный путь»: в Минске подвели итоги республиканского детского конкурса листовок

Как в Минске отметили День защиты детей
01 июня 2016 17:38

Как в Минске отметили День защиты детей