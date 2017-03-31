Помощь и советы перед родами. Обучающие курсы для будущих мам открылись в Витебске

Новости Беларуси. Обучающие курсы для будущих мам открылись в Витебске. Программа для женщин, которые готовятся к появлению на свет своих малышей, рассчитана на 8 занятий – каждое по 2 часа. На курсах будущим мамам расскажут, как заботиться о здоровье, правильно дышать во время родов и даже раскроют техники медитации.

Наталья Немцова, психолог Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Витебска:

Девочки, когда приходят, конечно, с чувством страха перед родами. Что ожидает, что будет, как пройдут роды, как родится малыш. Обо всем об этом мы рассказываем на нашем курсе.

За два прошедших сезона более 200 будущих мам Витебска посетили такие занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.