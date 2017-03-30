7 умных светофоров с Bluetooth и видеодетекторами установят в Минске

Новости Беларуси. Столичные светофоры становятся умнее. В Минске приступили к установке 7 принципиально новых электронных регулировщиков. Сами по себе светофоры ничем не отличаются от обычных.

Но на их основание крепятся беспроводные конструкции, а также Bluetooth и видеодетекторы.

У основания светофора в асфальт монтируются чувствительные элементы. Датчики на светофоре посчитают машины благодаря Bluetooth-детекторам из автомобилей, а диспетчер уменьшит время красного сигнала во время затора.

То есть в одно время светофор будет гореть минуту, в другое – несколько секунд.

Благодаря таким технологиям движение можно будет регулировать в режиме реального времени. Первые «грамотные» светофоры будут установлены на проспекте Машерова от Козлова до Даумана.